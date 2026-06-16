Воронежские школьники пожаловались на отмену ОГЭ Мизулиной

Екатерина Мизулина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как известно, 16 июня из-за ракетной опасности и атаки БпЛА в Воронеже и Нововоронеже отменили ОГЭ. По словам школьников, когда начался экзамен, им даже не успели провести инструктаж, сразу отправив в укрытия. Там мальчишки и девчонки просидели свыше двух часов. После этого ребятам сообщили о полной отмене экзамена и переноса на другие дни.

Как отмечает Екатерина Мизулина, в соцсети которой написали сотни воронежских школьников, ребята переживают из-за сроков подачи документов в колледжи. При этом некоторые пока не знают точные даты повторной сдачи экзамена в резервные дни.

Директор Лиги безопасного интернета выразила надежду, что министерство образования региона в ближайшее даст более точную информацию школьникам и их родителям. Что, впрочем, уже сделано.