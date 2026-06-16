ОГЭ в Воронеже официально отменили из-за затянувшейся атаки БПЛА

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В Воронеже из-за длительной воздушной тревоги официально отменили и перенесли экзамены для девятиклассников на резервный день. В Нововоронеже школьникам пришлось прятаться в укрытиях дважды, но там ГИА пока пытаются возобновить.

Министерство образования региона приняло решение отменить ГИА в областном центре, так как школьники пробыли в безопасных зонах более двух часов — до 12:00. Продолжать тестирование в таких условиях власти посчитали нецелесообразным, поскольку детям нужно прийти в себя после сильного стресса, а формат экзамена должен обеспечивать равные условия для всех участников. В Нововоронеже ситуация оказалась более динамичной: там после первого отбоя ученики вернулись в классы, но из-за повторной угрозы их снова пришлось экстренно эвакуировать.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования Воронежской области:

— В настоящий момент министерством принято оперативное решение о переносе экзамена в Воронеже на резервный день, так как все его участники оставались в укрытиях более двух часов. Данная мера необходима для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий для всех участников. Для выпускников Нововоронежа экзамен был возобновлен, но в связи с новым сообщением об угрозе атаки дети отправлены в убежище. Угроза в Нововоронеже снята, экзамен для желающих будет возобновлен. Если будет третий спуск, то будет в любом случае перенос на резервный день, вне зависимости от времени, проведенного в укрытии.