Более 1,7 миллиона рублей выделят на зарыбление рек Битюг, Икорец и Чигла под Воронежем

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Экологический проект по запуску рыбы в три воронежские реки обойдется в 1 миллион 761 тысячу рублей. Министерство природных ресурсов Воронежской области уже подвело итоги аукциона и определило подрядчика. Им стала компания из Нововоронежа, которой предстоит выпустить в водоемы региона в общей сложности 220 тысяч мальков. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 15 июня.

Основная часть молодой рыбы пополнит реку Битюг — туда отправят 211 тысяч мальков белого толстолобика. В Икорец планируют запустить 3600 штук, а в Чиглу — еще 5400 особей. В минприроды уточнили, что все работы по зарыблению должны быть полностью завершены до 30 ноября текущего года.

Перед тем как выпустить мальков, компании из Нововоронежа нужно будет согласовать точные адреса и даты с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства. После этого подрядчик сам доставит и бережно переселит рыбу в новые места обитания.

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