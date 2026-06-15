Средняя зарплата в Воронежской области доросла до 92 тысяч

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

За три месяца 2026 года среднемесячная зарплата в Воронежской области достигла 92 тысяч рублей, сообщает Воронежстат. По данным аналитиков, за год она выросла на 13,6%.

Реальная зарплата, учитывающая инфляцию, за первый квартал выросла на 7,7%, подсчитали статисты.

Общий оборот организаций в Воронеже за этот период достиг 352,4 млрд рублей, на 2,3% превысив показатель первого квартала 2025 года. Индекс промышленного производства составил 100,9%.

По данным ведомства, в 1,8 раза вырос объем строительных работ в Воронеже. Тогда как ввод жилья сократился вдвое, составив 86,4 тысяч квадратных метров.

Официально число безработных к концу марта составляет 3206 человек. Из них 2592 имеют статус безработного. Это на 35% больше, чем годом ранее.