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НовостиПроисшествия15 июня 2026 8:41

Под Воронежем сельчанин выращивал коноплю во дворе

У воронежского сельчанина обнаружили наркотическую траву в сарае
Ярослав ИВАНОВ
фото ГУ МВД России по Воронежской области

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Воронежские полицейские в ходе обыска у 47-летнего жителя села Избище Семилукского района обнаружили более 427 граммов конопли, экспертиза подтвердила наличие наркотических веществ в изъятой траве. Мужчина выращивал наркосодержащие растения во дворе, а затем сушил и хранил в надворной постройке. Подозреваемый признался, что хранил коноплю для личного потребления. На мужчину завели уголовное дело, за незаконный оборот наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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