В Воронежской области появились первые 100-балльники

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В Воронежской области сразу 26 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов, сообщили в региональном министерстве образования утром 15 июня.

Максимальный результат ребята получили по химии и литературе, которые были одними из первых в сезоне сдачи ЕГЭ. Их сдавали почти 2,5 тысячи воронежских выпускников.

- Средний балл по литературе составил 63, причем 97% участников успешно преодолели порог, каждый третий набрал более 70 баллов, - сообщила министра образования Воронежской области Наталья Салогубова. - Почти пятая часть сдававших экзамен по химии - это круглые отличники с результатом в более чем 85 баллов.