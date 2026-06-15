Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 15 июня

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Воронежские коммунальщики продолжают готовиться к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике на теплоцентралях и котельных ведут во всех районах города. Для этого требуется отключение горячей воды.

Подключать водонагреватели с 15 июня придется жителям почти пяти сотен домов Воронежа. Смотрите перечень улиц, где начнут работы на этой рабочей неделе.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

С 16 по 25 июня

ул. Артамонова, 22в, 22б.

С 16 по 29 июня

ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;

Ленинский пр., 124а, 124б, 126, 130, 132;

ул.Набережная, 1, 1а/1;

ул. Конституции, 135а, 139, 141а;

ул. Липецкая, 108а, б, 124.

С 17 по 26 июня

ул. Минская 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 67/1, 69, 69а, 69б, 69в, 69/1, 69/2, 71, 71а, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 15 по 17 июня

ул. Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;

ул. Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;

ул. Иркутская, 15а;

ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;

ул. Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129;

ул. Айвазовского, 2а;

ул. Волгоградская, 45, 47, 49, 51.

С 15 по 19 июня

ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;

ул. Ростовская, 53, 53а, 55, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;

ул. Корольковой, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20;

ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

С 15 по 21 июня

ул. Героев Стратосферы, 9а, 13а;

ул. Беляевой, 2, 4, 6;

ул. Циолковского, 19;

ул. Полины Осипенко, 19, 24.

С 16 по 22 июня

ул. Ленинградская, 26а;

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 20, 22, 56а, 70, 72, 74;

Ленинский пр., 105/2, 117, 117а;

ул. Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

ул. Старых большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132;

ул. Порт-Артурская, 19, 21;

ул. Брусилова, 3в.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 15 по 28 июня

Московский пр., 13/1, 13/2.

б. Олимпийский, 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 17.

С 16 по 23 июня

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;

ул. Лидии Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;

пр.Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159;

ул. 9 Января, 87, 110;

ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;

ул. Геращенко, 1, 3, 4;

ул. Загородная, 7, 7а, 15;

ул. Керамическая, 31, 33, 42;

ул. Подклетенская, 19, 21;

пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10;

пер. Автогенный, 9, 11а, 21;

ул. Багрицкого, 1;

ул. Машиностроителей, 13/1, 45;

ул. Электросигнальная, 4;

ул. Красных Зорь, 38;

ул. Солнечная, 23, 27, 10;

Московский пр., 28, 30.

С 16 по 23 июня

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

Московский пр., 44а, 48д, 52;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 49;

пер. Славы, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а.

С 16 по 25 июня

ул. Миронова, 39;

ул. Антонова-Овсеенко, 41.

ул. Пескова, 3;

ул. Загоровского, 13к1, 13к2, 13к3.

С 16 по 29 июня

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45 Стрелковой Дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

Московский пр., 44а, 48д, 52;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 49;

пер. Славы, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а;

пер. Ученический, 1.

С 18 по 27 июня

ул. Шишкова, 146в.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 16 по 25 июня

ул. Ключников, 14к3, 14к4.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 16 по 29 июня

ул. Карла Маркса, 31;

ул. Кости Стрелюка, 16а.

ул. Ушинского, 8;

ул. Тимирязева, 21, 23а;

ул. Ломоносова 92, 94;

ул. Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а.

ул. Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 20, 24, 24а, 36а, 38а.

С 19 по 28 июня

ул. Алексеевского, 27.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

С 16 по 25 июня

ул. Революции 1905 года, 80б, 80в.

С 16 по 29 июня

ул. 30-летия Октября, 56, 64;

ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

ул. Матросова, 127, 135;

ул. Кривошеина, 1;

ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90.

C 17 по 26 июня

ул. 9 Января, 54в;

ул. Революции 1905 года, 80г.