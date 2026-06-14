С начала июня в Нововоронеже выявили 17 нарушений ПДД из-за езды на питбайке

. Фото: телеграм-канал «Госавтоинспекция Воронежской области»..

Маленькие мотоциклы — питбайки, на которых дети любят рассекать по дворам, совсем не безобидная забава. Только за первые две недели июня в Нововоронеже сотрудники ГИБДД выявили уже 17 нарушений ПДД. Об этом в региональной Госавтоинспекции сообщили 14 июня.

Питбайк не предназначен для городских улиц и дорог общего пользования. На нем нет ни фар, ни поворотников, ни стоп-сигналов, у него специальные шины для бездорожья. Кроме того, на такую технику не выдают паспорт транспортного средства (ПТС), на нее нельзя поставить госномера или зарегистрировать в ГАИ.

Госавтоинспекторы объясняют:

— Ездить на питбайке можно только на специальных треках, закрытых площадках или мотодромах. Перевозить мини-мотоцикл туда разрешается исключительно на прицепе.

Если человек выезжает на питбайке на обычную дорогу — это уже грубое нарушение ПДД. И неважно, есть ли у водителя права: для езды по треку они не нужны, а для выезда в город их отсутствие не освобождает от штрафа.

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