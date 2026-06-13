Воронежцев предупредили о ночной магнитной буре

В ночь на 14 июня Земля окажется под воздействием магнитной бури, предупредили воронежцев синоптики. Буря начнется в полночь и продлится до 9 часов утра. Интенсивность ее на пике составит 6баллов из 9 возможных.

Магнитное возмущение придет в норму к вечеру. В 18 часов, по прогнозам, интенсивность снизится до комфортных 2 баллов.

В период магнитных бурь врачи рекомендуют метеочувствительным людям снизить физическую и эмоциональную нагрузки на организм, и больше отдыхать.

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