Судью могут привлечь к дисциплинарной ответственности в Воронежской области

Фото из архива КП

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области рассмотрит вопрос о дисциплинарной ответственности судьи Богучарского районного суда. Заседание уже назначено. Оно состоится 17 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ККС.

Однако конкретные причины разбирательства не уточняются. Известно, что судья была назначена на должность в 2022 году. До этого она работала помощником председателя суда Павловского района.

Согласно российскому законодательству, поводом для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности могут стать нарушения прав участников процессов, ненадлежащее исполнение обязанностей, давление на стороны или искажение принципов судопроизводства.

Результаты заседания станут известны после 17 июня.