Евгений Водолазкин получил Платоновскую премию в Воронеже

Фото - Правительство Воронежской области

Церемония вручения Платоновской премии в области литературы и искусства прошла в правительстве Воронежской области. Лауреатом 2026 года стал писатель, литературовед и доктор филологических наук Евгений Водолазкин.

Награду с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры» автору вручил губернатор Александр Гусев в четверг, 11 июня. Писатель получил диплом, нагрудный знак лауреата и сертификат на 1 млн рублей.

В 2025 году обладателем премии стал театральный режиссер, педагог, профессор и заслуженный деятель искусств России Сергей Женовач — известный исследователь творчества Андрея Платонова. В 2009 году он поставил спектакль по повести «Река Потудань».