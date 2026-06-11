Глава Следкома РФ заинтересовался возможным закрытием школы в воронежском селе

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Жители воронежского села в Верхнехавском районе обратились через соцсети к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Родители учеников Нижнебайгорской средней школы опасаются закрытия образовательного учреждения. Причиной стал тот факт, что набор в старшие классы идет в другом филиале школы. И жители боятся, что учебное заведение расформируют. Следственные органы Воронежской области возбудили уголовное дело по этому факту.

Председатель СК России затребовал доклад от воронежских коллег о ходе расследования и по доводам обращения.

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