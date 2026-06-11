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НовостиПроисшествия11 июня 2026 15:15

Жителю Воронежской области грозит до 5 лет за убийство собак

Пьяный мужчина в воронежском селе убил трех псов арматурой, еще одну собаку покалечил
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В воронежской Россоши будут судить 52-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животными.

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Пьяный в селе Еленовка жестоко избил несколько собак фрагментом арматуры. В результате три пса погибли, еще один получил увечья.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Россошанский райсуд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в Россошанской межрайоной прокуратуре.

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