В райцентре под Воронежем Haval Jolion столкнулся с 5 машинами, сбил женщину и врезался в забор школы

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП в Бутурлиновке, которое сейчас обсуждают в соцсетях местные жители. Как сообщают очевидцы в пабликах, утром 11 июня возле школы внедорожник сбил учительницу и врезался в забор.

На самом деле, это финал аварии: в ней столкнулись шесть машин и пострадали пять человек.

ДТП произошло в 11.05 на улице Ленина. По предварительным данным дорожной полиции, 55-летний водитель Haval Jolion, не соблюдая дистанцию, врезался во впереди движущийся Hyundai Tucson. От удара его отбросило на встречный Great Wall и стоящую «Ладу Гранта», дальше он покатился и на перекрестке с улицей Красной врезался в Datsun и стоящий Haval M6, потом сбил барьерное ограждение и 72-летнюю женщину, идущую по тротуару. И в финале врезался в забор школы.

В больницу кроме сбитой пенсионерки попали 76-летний водитель Hyundai Tucson, 50-летняя пассажирка Haval Jolion, 46-летний водитель и 45-летняя пассажирка Great Wall.