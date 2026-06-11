Воронежский бизнесмен обманул бюджет на 30 млн при установке конструкций на набережной

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В Воронеже будут судить 48-летнего бизнесмена за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина причинил бюджету ущерб в 30 млн рублей.

В сентябре 2024 года министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области предоставило индивидуальному предпринимателю на условиях софинансирования субсидию 30 млн рублей из средств нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На эти средства бизнесмен должен был купить и установить модульные конструкции на территории инвестиционного проекта «Набережная №1».

Но предприниматель решил схитрить. Не тратить деньги на покупку готовых конструкций заводского производства, а сэкономить - построив их из имеющихся материалов. А вот данные подал, будто все закупил согласно соглашению. Мужчина представил заведомо ложные сведения о фактической стоимости объектов, значительно завысив реальные затраты, понесенные им на их строительство. Но сотрудники регионального управления ФСБ раскрыли его ухищрения.

- Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Воронежа. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области предъявило иск к обвиняемому о возмещении причиненного преступлением ущерба, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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