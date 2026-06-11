В райцентре под Воронежем гулявший с женой полицейский спас тонущего подростка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Участковый в воронежском Борисоглебске спас тонущего 17-летнего подростка. Инцидент произошел в вечернее время на набережной реки Ворона.

Полицейский Кирилл Акимов, гуляя с женой, услышал крик о помощи. Капитан полиции перепрыгнул через ограждения и бросился к воде. Уже стемнело, на воде было плохо видно, но все же полицейский увидел на расстоянии примерно 40 метров от берега голову. Когда страж порядка подплыл к пострадавшему, тот уже был без сил и не мог удержаться над водой. Полицейский поплыл с ним к берегу, в это время на помощь подоспел студент, который гулял неподалеку. Вдвоем они вытащили бедолагу на берег и передали медикам «скорой».

Как сказал спасенный подросток, он просто хотел себя испытать - переплыть реку, но не рассчитал свои силы и не смог перебороть течение. Очнулся он уже в реанимации.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.