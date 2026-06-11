Растет, кровоточит, меняет цвет или форму: воронежцам рассказали, как распознать меланому

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Меланома – один из самых агрессивных видов рака кожи. Опухоль может появиться как на месте существующей родинки, так и на чистой коже. Во всем мире количество случаев меланомы неуклонно растет, а сама болезнь «молодеет»: все чаще ее диагностируют у людей до 40 лет. По данным Воронежского областного научно-клинического онкологического центра, в прошлом году в регионе впервые выявили меланому кожи у 209 пациентов. А всего на учете с таким заболеванием под диспансерным наблюдением состоит более двух тысяч человек.

Почему болезнь возникает?

Самый главный фактор риска меланомы – ультрафиолетовое излучение, под его воздействием клетки начинают мутировать, повреждается ДНК.

– Чрезмерное пребывание под солнцем увеличивает риск развития злокачественных новообразований кожи. Достаточно один раз хорошо сгореть, чтобы через какое-то время заработать опухоль. Но здесь стоит пояснить: речь идет не о том, что человек просто передвигается по улице или находится на природе, имеется в виду именно увлечение загаром. Когда целенаправленно находятся под солнцем с оголенными кожными покровами без средств защиты. Когда человек длительно лежит под солнцем и добивается золотистого цвета кожи, такое очень сильно вредит здоровью, – рассказал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Воронежского областного онкоцентра Тимур Джураев.

Как обезопасить себя?

Чтобы не допустить развития меланомы, необходимо соблюдать элементарные правила. С учетом жары, пришедшей в Воронежскую область, советы специалистов становятся еще более актуальными.

Во-первых, избегайте солнца в пик активности – с 10 до 16 часов. Во-вторых, носите закрытую одежду, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. В-третьих, используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 (SPF 50+ лучше) и обновляйте его каждые два часа, особенно после купания.

Кроме того, не стоит посещать солярий. Врачи отмечают, что он так же опасен, как и курение. Регулярно осматривайте свою кожу. Раз в год (а при наличии факторов риска — чаще) проходите осмотр у дерматолога или дерматоонколога.

Как распознать меланому?

Для выявления кожного онкозаболевания врачи используют простую систему ABCDE — по первым буквам английских слов. Она помогает и медикам, и пациентам заподозрить неладное.

А – асимметрия. Если мысленно разделить родинку пополам, половинки не совпадают. В норме должны.

B – границы. Края новообразования неровные, «рваные», размытые, а не четкие и гладкие.

C – цвет. Окраска неравномерная: есть и черные, и коричневые, и красноватые участки, иногда с сероватым оттенком.

D – диаметр. Родинка больше 6 мм (примерно как ластик на конце карандаша) — повод провериться.

E – изменение. Любая динамика: родинка растет, чешется, кровоточит, меняет цвет или форму. Это самый важный признак.

Существует и беспигментная меланома. Она не темная, а розовая или телесная. Напоминает прыщ или вросший волос, но долго не проходит. Такую труднее заметить, но правило ABCDE работает и для нее – изменения налицо.

Какие виды меланомы встречаются?

Чаще всего встречается поверхностно-распространяющаяся меланома (до 70% случаев). У мужчин появляется на спине, а у женщин на ногах. Сначала растет вширь, по поверхности кожи, выглядит как большое пятно с неровными краями и неравномерным цветом. Со временем врастает вглубь.

Узловая меланома (15–30%) – самая агрессивная форма. Выглядит как темный (иногда телесный) узел, который стремительно растет вглубь. Не подчиняется правилу ABCDE: часто симметрична, с ровными краями. Человек просто замечает новый бугорок.

Лентиго-меланома (4–15%) обычно возникает у пожилых людей на лице, шее, волосистой части головы. Растет медленно, годами. Сначала это просто неравномерно окрашенное пятно, потом может прорастать внутрь.

Акральная лентигинозная (2–8% у белых, до 60% у темнокожих) - единственный тип, не связанный с солнцем. Поражает ладони, подошвы, ногтевые ложа. Выглядит как темное пятно с неровными краями или продольная полоса под ногтем. Часто путают с грибком или кровоизлиянием.

Полиповидная (редкий вариант узловой) меланома встречается у молодых людей (20–39 лет). Очень агрессивна, быстро дает метастазы. Внешне – узел на ножке, напоминающий полип. Пятилетняя выживаемость при этом типе самая низкая: 32–42%.

Как диагностируют и лечат?

Онкозаболевание, как правило, выявляют при помощи дерматоскопии. Речь идет об осмотре родинки с помощью специального прибора с 10–60-кратным увеличением. Если дерматоскопия показывает признаки меланомы, новообразование удаляют и отправляют на гистологию. Для поиска метастазов используют УЗИ регионарных лимфоузлов, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ.

Лечение зависит от стадии и гистологического типа. Врачи могут использовать хирургическое иссечение, лучевую терапию, иммунотерапию, таргетную и другие.

– Если вы заметили хотя бы один из признаков меланомы, не ждите, запишитесь на прием. На ранних стадиях она излечима более чем в 90% случаев. Но и в других ситуациях отчаиваться не стоит. Современная медицина позволяет контролировать болезнь даже на поздних сроках, переводить меланому в хроническое состояние и добиваться многолетних ремиссий, – отметили в областном онкоцентре.