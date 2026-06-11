Воронежский «Буран» усилил новосибирский хоккеист

Михаил Назаров. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Воронежский «Буран» подписал контракт с нападающим Михаилом Назаровым. 29-летний уроженец Новосибирска в прошлой кампании защищал цвета тульского АКМ. В 33 матчах он набрал 20 очков (11 шайб + девять результативных передач).

Ранее Назаров защищал цвета новосибирских «Сибирских снайперов», ангарского «Ермака», казахского «Алматы», «Горняка» из Учалов, екатеринбургского «Автомобилиста», тольяттинской «Лады», нижнекамского «Нефтехимика», новосибирской «Сибири», ханты-мансийской «Югры», пензенского «Дизеля» и тюменского «Рубина».

В ВХЛ он сыграл 318 матчей, в которых забросил 67 шайб и отдал 96 передач.

Напомним, что минувшая кампания стала худшей в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

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