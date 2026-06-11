Воронежский предприниматель оплатила штрафы на 3,8 миллиона за нарушения при перевозке грузов

Фото пресс-службы УФССП России по Воронежской области.

В отношении предпринимателя из города Лиски, осуществляющей грузоперевозки, было возбуждено 16 исполнительных производств из-за неоплаченных штрафов МТУ Ространснадзора по ЦФО, назначенных за превышение допустимой массы транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Воронежской области.

Судебный пристав вызвала ИП на личный прием и предупредила о санкциях, которые ей грозят при неисполнении требований, включая арест транспорта. Лишь после этого предприниматель полностью погасила задолженность в размере 3,8 миллиона рублей.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.