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НовостиОбщество11 июня 2026 12:25

Воронежский предприниматель оплатила штрафы на 3,8 миллиона за нарушения при перевозке грузов

ИП исполнила решение суда после разговора с приставом
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы УФССП России по Воронежской области.

Фото пресс-службы УФССП России по Воронежской области.

В отношении предпринимателя из города Лиски, осуществляющей грузоперевозки, было возбуждено 16 исполнительных производств из-за неоплаченных штрафов МТУ Ространснадзора по ЦФО, назначенных за превышение допустимой массы транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Воронежской области.

Судебный пристав вызвала ИП на личный прием и предупредила о санкциях, которые ей грозят при неисполнении требований, включая арест транспорта. Лишь после этого предприниматель полностью погасила задолженность в размере 3,8 миллиона рублей.

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