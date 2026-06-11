У воронежцы изъяли сигарет без акцизных марок на сумму более 2,6 млн руб

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В Железнодорожный райсуд поступило уголовное дело торговца нелегальным табаком.

В январе 2026 года 49-летний мужчина закупил товар на улице Холмистой и организовал канал сбыта на территории продуктовой базы. А в качестве склада использовал обычный гаражный бокс.

Оперативники ЭБиПК в ходе обыска изъяли партию сигарет без обязательных акцизных марок на сумму более 2,6 млн рублей.

Теперь мужчину будут судить за сбыт немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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