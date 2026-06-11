Воронежский «Факел» сыграет товарищеский матч с тольяттинским «Акроном»

Фото из соцсетей ФК "Факел" (Воронеж).

Стал известен еще один соперник воронежского «Факела» в рамках подготовки к сезону-2026/27. 11 июля «огнеопасные» встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч пройдет в Подмосковье.

Напомним, что раньше воронежский клуб договорился о двух спаррингах с «Ростовом». Встреча в Воронеже состоится 7 июля, а в Ростове команды сыграют 15 июля.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «Факел» могут возглавить бывшие функционеры «Пари НН» и «Черноморца».

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