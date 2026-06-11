В Воронеже умерла 85-летняя преподаватель ВГУ

Умерла Лилия Еремина, фото ВГУ

Печальная весть пришла из ВГУ: 10 июня скончалась старший преподаватель кафедры русского языка подготовительного факультета для иностранных граждан (Института международного образования ВГУ) Лилия Еремина. Ей было 85 лет, а трудовой стаж насчитывал более 40 лет.

За годы работы на подготовительном факультете для иностранных граждан и на предвузовском этапе ВГУ, начиная с 1967 года, Лилия Алексеевна подготовила сотни иностранцев к обучению на основных факультетах ВГУ и в других вузах России. Ее помнят в вузах Австрии, Германии и Китая.

- Лилия Алексеевна была опытным, высококвалифицированным преподавателем русского языка как иностранного. Память о ней сохранится в сердцах коллег, друзей и учеников, - написали в некрологе коллеги из ректората ВГУ и Института международного образования.

Прощание с Лилией Ереминой пройдет 13 июня в 10.30 в ритуальном зале Воронежского крематория (ул. Героев Сибиряков, 2/1).