Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 11:59

В Воронеже умерла 85-летняя преподаватель ВГУ

Не стало Лилии Ереминой
Ярослав ИВАНОВ
Умерла Лилия Еремина, фото ВГУ

Умерла Лилия Еремина, фото ВГУ

Печальная весть пришла из ВГУ: 10 июня скончалась старший преподаватель кафедры русского языка подготовительного факультета для иностранных граждан (Института международного образования ВГУ) Лилия Еремина. Ей было 85 лет, а трудовой стаж насчитывал более 40 лет.

За годы работы на подготовительном факультете для иностранных граждан и на предвузовском этапе ВГУ, начиная с 1967 года, Лилия Алексеевна подготовила сотни иностранцев к обучению на основных факультетах ВГУ и в других вузах России. Ее помнят в вузах Австрии, Германии и Китая.

- Лилия Алексеевна была опытным, высококвалифицированным преподавателем русского языка как иностранного. Память о ней сохранится в сердцах коллег, друзей и учеников, - написали в некрологе коллеги из ректората ВГУ и Института международного образования.

Прощание с Лилией Ереминой пройдет 13 июня в 10.30 в ритуальном зале Воронежского крематория (ул. Героев Сибиряков, 2/1).