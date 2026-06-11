Жители улицы Южно-Моравской в Воронеже останутся без воды 15 июня

После отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

15 июня в доме № 31 по улице Южно-Моравской будут менять подключаьт жилые дома к существующим линиям водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 9:00 до 17:00 не будет холодной воды у жителей пяти домов по этой улице - №№ 29, 31, 31а, 31д, 33.

В водоканале напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

- В этом нет никакой проблемы. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, - заверили в РВК-Воронеж.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.