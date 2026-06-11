Как будут работать в День России медучреждения Воронежской области

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, как будут работать в День России и следующие за ним выходные - с 12 по 14 июня - больницы и поликлиники Воронежской области. График работы государственных медорганизаций опубликовал региональный минздрав.

Поликлиники и женские консультации 12, 14 июня работают по графику воскресного дня, а 13 июня - как в субботу.

У Воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы 12 и 14 июня - нерабочие дни, а 13 июня работают с 8.00 до 13.00.

Воронежский областной диагностический центр: 12, 13 июня - нерабочие дни, а 14 июня принимают с 8.00 до 14.00.

Стационарные отделения работают по графику дежурств.

Службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф будут работать круглосуточно. Вызвать «скорую можно по номерам 03 или 103 - с мобильного, а также по единому номеру службы спасения - 112.

Кабинеты неотложной стоматологической помощи будут работать в ВКСП №4 и ВДКСП №2 круглосуточно 12 и 14 июня. Прием пациентов по записи - 13 июня с 8.00 до 14.00, а с 14.00 до 8.00 будут работать кабинеты неотложной помощи.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, как будут работать в праздники почтовые отделения.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.