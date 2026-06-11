313 семей появились в Воронежской области в «красивую» июньскую дату

В июне ценителей красивых дат ждет еще одна – 26.06.2026. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В зеркальную дату – 6.06.2026 – в Воронежской области появились 313 семей. Информацией об этом поделилась пресс-служба регионального ЗАГСа.

Свыше трети всех браков – 110 – зарегистрировали в Воронеже. В числе лидеров оказались первый и второй ЗАГСы, в которых расписались по 33 пары.

Впрочем, в июне ценителей красивых дат ждет еще одна – 26.06.2026.

Как известно, в красивые даты женятся чаще обычного. Например, 25.01.25 - в нашем регионе состоялись 282 свадьбы, 22.01.22 - 149, 08.08.08 - 524, а 11.11.11 – 324.

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