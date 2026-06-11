Воронежцев предупредили о грозовых дождях на трассе М4

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Автодор предупредил воронежских водителей о плохой погоде на трассе М-4 «Дон» 11 июня.

- Днем и вечером местами кратковременные грозовые дожди на трассе «Дон» в Воронежской области, - сообщили в дорожном ведомстве.

В непогоду автомобилистам стоит с особым вниманием соблюдать ПДД: не форсировать скорость, держать дистанцию, не делать резких маневров.

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