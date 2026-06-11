Телебашня поздравит воронежцев с Днем России

фото филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

День России воронежская телебашня отметит яркой иллюминацией. 12 июня на объекте включат тематическую подсветку.

- Башня окрасится цветами российского триколора, затем на ней появятся красно-золотые узоры хохломы и сине-белое кружево гжели. На медиафасаде башни появятся герб нашей страны и надпись «12 июня - День России», - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Праздничную подсветку воронежцы увидят с 21.00 до 22.00.

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