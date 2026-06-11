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НовостиОбщество11 июня 2026 9:09

Телебашня поздравит воронежцев с Днем России

На объекте включат подсветку
Ярослав ИВАНОВ
фото филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

фото филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

День России воронежская телебашня отметит яркой иллюминацией. 12 июня на объекте включат тематическую подсветку.

- Башня окрасится цветами российского триколора, затем на ней появятся красно-золотые узоры хохломы и сине-белое кружево гжели. На медиафасаде башни появятся герб нашей страны и надпись «12 июня - День России», - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Праздничную подсветку воронежцы увидят с 21.00 до 22.00.

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