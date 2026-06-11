Ранее судимый за воровство воронежец похитил самокат у курьера

Злоумышленник решил похитить и продать двухколесное транспортное средство. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Стражи порядка задержали в Воронеже 36-летнего местного жителя, подозреваемого в краже электросамоката, принадлежащего 26-летнему курьеру. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Ранее судимый за воровство фигурант во время прогулки увидел у дома № 120 по Московскому проспекту электросамокат, который включается по кнопке. Дабы как-то улучшить тяжелое материальное положение, он решил похитить и продать двухколесное транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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