Дожди и ослабление жары ожидают воронежцев на длинных июньских выходных

Предстоящие длинные выходные, приуроченные ко Дню России, начнутся знатным пеклом, но завершатся более комфортной погодой. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящие длинные выходные, приуроченные ко Дню России, начнутся знатным пеклом, но завершатся более комфортной погодой. Такой прогноз дают синоптики воронежского Гидрометцентра.

12 июня все еще будет жарко – от +28 до 33 градусов, но к ночи станет немного легче – от +13 до +18 градусов.

13 июня жара сделает шажок назад – от +26 до +31 градуса, ожидается сильный дождь с грозой. Ночью будет от +12 до +17 градусов.

14 июня днем ожидается от +23 до +27 градусов, а ночью будет от +12 до +15 градусов. И снова прогнозируют дожди и грозы.

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