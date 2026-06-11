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НовостиОбщество11 июня 2026 8:34

Дожди и ослабление жары ожидают воронежцев на длинных июньских выходных

Уже 14 июня станет значительно свежее
Алексей СЕРГУНИН
Предстоящие длинные выходные, приуроченные ко Дню России, начнутся знатным пеклом, но завершатся более комфортной погодой.

Предстоящие длинные выходные, приуроченные ко Дню России, начнутся знатным пеклом, но завершатся более комфортной погодой.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящие длинные выходные, приуроченные ко Дню России, начнутся знатным пеклом, но завершатся более комфортной погодой. Такой прогноз дают синоптики воронежского Гидрометцентра.

12 июня все еще будет жарко – от +28 до 33 градусов, но к ночи станет немного легче – от +13 до +18 градусов.

13 июня жара сделает шажок назад – от +26 до +31 градуса, ожидается сильный дождь с грозой. Ночью будет от +12 до +17 градусов.

14 июня днем ожидается от +23 до +27 градусов, а ночью будет от +12 до +15 градусов. И снова прогнозируют дожди и грозы.

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