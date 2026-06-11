Почти тысячу воронежцев укусили клещи в 2026 году

Фото из архива "КП". Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

992 жителя Воронежской области укусили клещи в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

При этом за неделю с 1 по 7 июня жертвами паукообразных кровопийцев стали 150 человек. Недельный рост составил 17,8 процента.

В местах массового пребывания и отдыха населения специалисты обработали 1 198,8 гектара, в их числе 294,82 гектара в летних лагерях. При обследовании территорий клещи на обработанных территориях не обнаружены.

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