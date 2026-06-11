Лишь после ареста машины жительница Воронежа оплатила 40 штрафов

Машину отправили на спецстоянку, а женщину передали судебным приставам для дальнейшего разбирательства. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

На 45 километре автодороги Воронеж – Нововоронеж сотрудники ГАИ остановили Acura MDX. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. После проверки по базам данных выяснилось, что 31-летняя водитель накопила 40 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

В результате машину отправили на спецстоянку, а женщину передали судебным приставам для дальнейшего разбирательства. Лишь после этого владелица легковушки погасила общую задолженность в 115 тысяч рублей.

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