41 боеприпас времен Великой Отечественной войны взорвали под Воронежем

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области.

На территории Хохольского района обнаружили 41 боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

В их числе – 21 артиллерийский снаряд калибром 75 миллиметров и 20 мин (десять – 81 мм, десять – 50 мм).

А подрыв боеприпасов накануне провел расчет аварийно-спасательной службы на специальной площадке в Каширском районе.

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