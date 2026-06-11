Резко взлетели цены на бензин и солярку в начале лета в Воронежской области

95-й бензин вырос в цене заметнее всего. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 1 по 7 июня в Воронежской области значительно подорожали все марки бензина. Информацией об этом поделился Росстат.

АИ-95 вырос заметнее всего – на один рубль 55 копеек за литр в сравнении с неделей с 25 по 31 мая (до 72,34 рубля).

Дизельное топливо прибавило один рубль 46 копеек – в среднем литр стоит 76,57 рубля. 92-й бензин подорожал на один рубль 34 копейки – до 66,08 рубля, а 98-й – на 65 копеек (литр стоит 95,66 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 25 по 31 мая колебался от 37 до 72 копеек.

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