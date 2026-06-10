Отменили поезд из Петербурга в Крым, следующий через Воронеж

Причиной отмены назвали решение оперативного штаба Республики Крым Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщили вечером 10 июня об отмене поезда № 179 Санкт-Петербург – Евпатория, следующего через Воронеж. Состав должен был отправиться в четверг, 11 июня, в 19:26. Компания уточнила, что деньги за билеты можно вернуть полностью.

Причиной отмены назвали решение оперативного штаба Республики Крым, из-за которого во вторник уже не вышел на маршрут встречный поезд № 180 (Евпатория — Санкт-Петербург). Это напрямую затронуло график, и теперь составы не прибудут в пункты назначения.

— Просим обращаться на горячую линию только тех пассажиров, чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня, или чей поезд сегодня в пути, — добавил перевозчик.

Телефоны горячей линии: 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что 10 июня вступили в силу изменения для воронежцев, которые планируют путешествие в Крым на поездах «Таврия». С этого дня часть составов, следующих через регион, будет курсировать по новой схеме, не доезжая до конечных станций на полуострове.

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