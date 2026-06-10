Сергей Петрин посетил выставку в честь Георгия Жукова и пообщался с его правнучкой Варварой Ерохиной

Фото мэрии Воронежа

10 июня в «Музее-диораме» Воронежа открылась выставка «Маршал Победы. 130 лет», которая посвящена юбилею Георгия Константиновича Жукова. В честь этого события мэр города Сергей Петрин встретился в стенах музея с правнучкой великого полководца Варварой Ерохиной. В мессенджере МАХ глава города рассказал о встрече и впечатлении, произведенном на него выставкой.

- Эта выставка — совершенно другой взгляд на жизнь великого полководца. Здесь мы можем увидеть его не только как выдающегося военачальника, но как верного семьянина и друга, - рассказал Сергей Андреевич. - Как отметила Варвара Кирилловна, в экспозиции впервые представлены личные вещи Георгия Константиновича, фотографии и письма, памятные подарки, на поиск которых ушли годы.

Проект путешествует по стране в течение 2026 года, останавливаясь в музеях-партнерах Центрального федерального круга. В маршруте семь городов. Экспозиция уже побывала в Белгороде, Брянске и Коврове, а после Воронежа отправится в Курск, Липецк, Тулу, Музей Победы и его филиал — Музей Жукова — в Калужской области. Воронежцы и гости города могут познакомится с выставкой до 24 июня. Расписание работы музея можно найти на его официальном сайте.

Фото мэрии Воронежа

- Место для экспозиции выбрали не случайно,- поделился Сергей Петрин. - Именно у музея-диорамы находится стела «Воронеж — город воинской славы», которая установлена в память о героизме воронежцев и боях за наш город в годы Великой Отечественной войны.

Фото мэрии Воронежа

Мэр с удовольствием отметил популярность «Музея-диорамы». В течение получаса, пока он общался с Варварой Ерохиной, его посетили несколько групп ребят из пришкольных лагерей и отдельные горожане.