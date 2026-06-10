В Воронеже дорожники продолжают менять асфальт на магистральных улицах

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже продолжается сплошная замена асфальтового покрытия на магистральных улицах. Напомним, в этом году работы стартовали в конце мая, как только установилась теплая и сухая погода, позволяющая работать с горячим асфальтом.

Первыми обновили асфальт на участках Петровской набережной и улице Софьи Перовской вдоль водохранилища. Затем рабочие приступили к работам на проспектах Труда и Патриотов, улицах Дорожной и Карпинского.

Сейчас бригады трудятся на улицах Грамши, Ломоносова, Дорожной, Карпинского и проспекте Труда, сообщил мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ.

Всего в течение этого сезона по плану дорожникам предстоит восстановить дороги на 16 участках. В список на ремонт внесли улицы Грамши, Софьи Перовской, Дорожная, Ленина, Ломоносова (от остановки «Березовая Роща» до Тимирязева), Карпинского, Фридриха Энгельса, Революции 1905 года (от Кольцовской до Свободы), Красноармейская (от Кольцовской до Кирова), Куколкина, 9 Января (от Пушкинской до виадука), проспект Патриотов (от Юго-западного рынка до Матросова) и проспект Труда (от Московского проспекта до Урицкого), Петровская набережная, бульвар Пионеров, переулок Краснознаменный.

Фото мэрии Воронежа

По опыту прошлых лет, работы в основном ведутся в ночное время, чтобы не создавать помех движению автотранспорта.

- Особое внимание будем уделять приемке выполненного ремонта, - заверил воронежцев глава города.

Кроме того, на выполненный по контракту ремонт действует пятилетняя гарантия подрядчика.