Воронежца лишили свободы на 9 лет за попытку вступить в террористическую организацию

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Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 40-летнему воронежцу Артему Прорешному, который пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации. Мужчину признали виновным в подготовке к участию в деятельности экстремистского военизированного формирования, а также в публичном оправдании терроризма и призывах к насилию. За свои действия подсудимого на 9 лет лишают свободы. Об этом в суде сообщили накануне.

По данным следствия, в мае 2023 года фигурант, выступавший против СВО, решил стать бойцом украинского объединения «Легион Свобода России» (террористическая организация, запрещена в РФ). В течение нескольких месяцев мужчина через бот в мессенджере направлял кураторам анкеты и интересовался, когда его примут. Представители формирования так и не ответили на его запросы.

Помимо попытки вступить в террористическую организацию, мужчина публиковал в интернете комментарии, оправдывающие вторжение вооруженных формирований Украины в приграничные российские регионы. Как сообщили в суде, в своих постах он также призывал к насилию в отношении Президента РФ. Мужчина в суде признал свою вину.

Первые три года он проведет в тюрьме, а остальные 6 лет — в колонии строгого режима. Также осужденному на 2 года запретили администрировать сайты и назначили штраф в 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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