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НовостиПроисшествия10 июня 2026 14:29

Под Воронежем почтальон подозревается в мошенничестве с чужой пенсией

В Бутурлиновском районе 29-летнюю женщину-почтальона подозревают в присвоении 25 тысяч рублей чужой пенсии
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бутурлиновском районе 29-летняя местная жительница, работавшая почтальоном, подозревается в хищении 25 тысяч рублей, предназначавшихся для выплаты пенсии престарелому человеку. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 10 июня.

По версии следствия, в начале июня при доставке пенсии подозреваемая предложила женщине подписать квитанцию о получении всей суммы, однако фактически деньги пожилой женщине не передала, присвоив средства себе. Факт махинации выявили правоохранители.

В отношении задержанной уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

— Сейчас фигурантка под подпиской о невыезде. За подобное преступление женщине может грозить до пяти лет лишения свободы, — добавили в полиции.

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