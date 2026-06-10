Владимир Путин назначил новых судей в Воронежской области

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Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в судебной системе региона. Соответствующий документ официально опубликовали на портале правовых актов 9 июня.

Артур Семенов получил назначение на должность судьи Арбитражного суда Воронежской области, а Инна Скакун стала судьей Нововоронежского городского суда.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что еще четыре судейские должности не заняты в Воронеже. Согласно данным ККС региона от 7 июня, одного судью ожидают в Коминтерновском районном суде, а еще трое специалистов требуются в состав Советского районного суда областного центра.

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