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НовостиСпорт10 июня 2026 13:27

Воронежцы показали высокий класс на отборочном этапе чемпионата для людей с ОВЗ

Воронежцы завоевали 7 медалей на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: Министерство образования Воронежской области ВКонтакте..

Участники из Воронежской области успешно выступили на первых этапах национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». В состязаниях для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья наши земляки составили достойную конкуренцию победителям региональных отборов со всей страны и завоевали семь медалей. Об этом 10 июня сообщили в министерстве образования области.

Серебряными призерами в своих компетенциях стали Иван Долбилов (оператор БПЛА), Кирилл Мусихин (обработка цифровой информации) и Елизавета Сыроватская (жестовое искусство). Бронзу взяли Дмитрий Толок (оператор БПЛА), Никита Фоменко (гид-экскурсовод), Сергей Белоскаленко (бариста) и Наталья Лукина (визаж).

Кстати, двое наших специалистов, Алексей Михайлов и Олег Крыласов, вошли в состав судейской коллегии национального этапа.

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