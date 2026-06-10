Трех иностранцев с особо крупной партией метилэфедрона будут судить в Воронеже

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Прокуратура в Воронеже утвердила обвинительное заключение по делу группы мигрантов, промышлявших сбытом тяжелых наркотиков через интернет. Фигурантам грозит до пожизненного лишения свободы. об этом рассказали в надзорном векдомстве 10 июня.

Как установило следствие, в декабре 2025 года трое мужчин решили сбывать синтетические наркотики на территории областного центра. Все они, будучи гражданами других государств, действовали по предварительному сговору, используя анонимные каналы в интернете и технологию тайников-закладок.

Однако довести до конца свой преступный план иностранцам не удалось — их вычислили оперативники полиции. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов перехватили крупную партию запрещенного вещества. Изъятым оказался метилэфедрон, масса которого была признана экспертами особо крупным размером.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с использованием интернета).

На данный момент уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Левобережный районный суд Воронежа. Фигурантам грозит наказание от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного срока.