Под Воронежем компания выплатит 300 тысяч пострадавшему на производстве слесарю

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Калачеевском районе 62-летний слесарь-ремонтник получил травму средней тяжести во время работы на предприятии АО «Кристалл». Причиной стали нарушения в организации процесса и отсутствие контроля со стороны руководства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 10 июня.
Чтобы защитить права пенсионера, прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.
Дело завершилось примирением сторон. Компания заключила с работником соглашение, по которому обязуется выплатить ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.
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