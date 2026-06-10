Под Воронежем компания выплатит 300 тысяч пострадавшему на производстве слесарю

Компания заключила с работником соглашение Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калачеевском районе 62-летний слесарь-ремонтник получил травму средней тяжести во время работы на предприятии АО «Кристалл». Причиной стали нарушения в организации процесса и отсутствие контроля со стороны руководства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 10 июня.

Чтобы защитить права пенсионера, прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.

Дело завершилось примирением сторон. Компания заключила с работником соглашение, по которому обязуется выплатить ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.