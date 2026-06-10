Водитель без прав и с «закладкой» пытался откупиться от полиции в воронежском Борисоглебске

Фото из архива КП

В Борисоглебский городской суд Воронежской области передано дело 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в попытке подкупа сразу нескольких сотрудников полиции. Мужчина предложил стражам порядка 15 тысяч рублей. Об этом 10 июня рассказали в суде.

По данным следствия, в начале апреля 2026 года обвиняемый сел за руль «Лады-Калины», будучи лишенным водительских прав. В машине также находились двое его знакомых, которые, как установлено, употребляли наркотики.

Компания направилась на улицу Аэродромную в Борисоглебске — целью был поиск тайника-закладки с запрещенными веществами. Однако в этот момент автомобилиста узнал сотрудник отдела наркоконтроля и задержал его. Чуть позже на место подъехал наряд ДПС.

Понимая, что в отношении него могут составить сразу несколько протоколов (управление без прав и факт употребления наркосодержащих препаратов), нарушитель решил решить вопрос деньгами. Мужчина положил 10 тысяч рублей под панель служебного автомобиля ДПС, а еще 5 тысяч попытался подсунуть под куртку сотруднику наркоконтроля. Взятка предназначалась за заведомо незаконное бездействие — чтобы полицейские не оформляли административные материалы и отпустили его.

В итоге преступление не удалось довести до конца. Полицейские отказались брать деньги и задержали горе-водителя. В отношении него было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере). Теперь суд решит судьбу фигуранта.