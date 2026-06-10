Заблудившуюся в тапочках 78-летнюю женщину нашли в поле под Воронежем

Фото из архива КП

В дежурную часть полиции Рамонского района Воронежской области поступил тревожный сигнал — пожилая местная жительница ушла из дома и не вернулась. Как выяснилось, женщина 78 лет покинула жилье затемно, еще до рассвета, причем была одета в легкий домашний халат и тапочки. Об этом рассказали в региональном главке МВД 10 июня.

На поиски пенсионерки незамедлительно подняли личный состав. Руководство операцией взял на себя начальник районного отдела МВД Александр Ивченко. К розыску также подключились добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт».

Чтобы прочесать максимальную территорию за короткое время, спасатели разбили местность на условные сектора — каждый отвечал за свой участок. Тактика сработала примерно через 15 часов. В одном из квадратов начальник райотдела вместе со старшим участковым Анатолием Съединым наткнулись на лежащую в поле женщину.

Фото - регионального главка МВД

Пенсионерка была без сознания. Полицейские немедленно перенесли ее в служебную машину и с экстренными сигналами доставили в ближайшую больницу. Врачам предстояло оценить состояние продрогшей и обессилевшей пожилой женщины.

После завершения спасательной операции родственники найденной и местные жители поблагодарили стражей порядка за оперативную и слаженную работу.