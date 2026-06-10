Воронежские волонтеры спасают крошечного птенца камышницы

Птенец камышницы Фото: "Сердце Леса"- помощь диким животным. Воронеж ВКонтакте..

Вечером 8 июня волонтеры центра защиты диких животных «Сердце Леса» получили под опеку необычного малыша — потерявшегося птенца камышницы. Сейчас он находится в безопасности под присмотром специалистов. Об этом добровольцы рассказали 9 июня.

Судя по кадрам, опубликованным в сообществе, вес птенца составляет всего 15 граммов. Чтобы помочь крохе окрепнуть, волонтеры уже интенсивно его выкармливают. В качестве основного рациона используют жуков.

Пушистое создание легко умещается в ладони взрослого человека. У него бархатисто-черный пух, который покрывает все тело. Клюв окрашен в насыщенный красный цвет у основания и посередине. Кончик клюва резко переходит в ярко-желтый. Еще одна отличительная черта камышницы, особенно заметная у птенцов, — непропорционально длинные лапы и пальцы.

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