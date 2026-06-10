24-летний воронежец пытался украсть смартфон у школьницы в автобусе

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Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор 24-летнему местному жителю, который пытался отобрать смартфон у школьницы. За покушение на грабеж с применением насилия суд назначил мужчине полтора года принудительных работ. К тому же 10% его зарплаты будет удерживаться в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 10 июня.

В марте пьяный подсудимый в салоне автобуса заметил у школьницы дорогой смартфон. Когда автобус остановился, мужчина попытался вырвать гаджет из рук девушки. Несмотря на сопротивление потерпевшей, нападавший применил силу и вытащил ее из автобуса на остановку.

Довести преступный умысел до конца злоумышленнику помешал случайный прохожий, который стал свидетелем происшествия и вмешался.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

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