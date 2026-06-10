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НовостиОбщество10 июня 2026 10:49

Жители Воронежской области съедают в среднем почти 85 кг фруктов в год

В регионе за год увеличилось полезное потребление на 4%
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Воронежстат провел выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. В 2025 году потребление фруктов и ягод, включая сушеные в пересчете на свежие, в среднем на одного жителя региона составило 84,4 кг. А это на 4,0% выше показателя пятилетней давности. При этом доля потребления свежих фруктов и ягод составила 60,2%.

Кстати, жители городов потребляли свежие фрукты и ягоды больше, чем сельские жители. На одного горожанина в 2025 году в среднем приходилось 56,4 кг этих продуктов, из которых 81,3% были покупными и 6,6% получены в результате собственного производства. В то же время на одного сельского жителя приходилось 39,3 кг свежих фруктов и ягод, из которых 68,7% были покупными и 27,7% выращены в личном подсобном хозяйстве.

При этом за последние пять лет доля потребленных свежих фруктов и ягод собственного производства в городах снизилась в 2,8 раза, а в сельской местности, наоборот, выросла на 3,1 процентного пункта.