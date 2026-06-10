Воронежские врачи спасли зрение пациентке с опасным разрывом сетчатки

. Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

В Воронежскую областную клиническую офтальмологическую больницу (ВОКОБ) обратилась 45-летняя женщина, обеспокоенная появлением «мушек» и помутнений перед глазами. После осмотра врачи диагностировали серьезную патологию — большой клапанный периферический разрыв сетчатки. Без срочного вмешательства такое состояние неизбежно ведет к отслойке сетчатки, и человек может навсегда потерять зрение. Историей поделились в региональном минздраве 10 июня.

Специалисты отмечают, что причины подобных разрывов могут быть от высокой близорукости и травм до сильных физических нагрузок. В этом случае виновником стали естественные возрастные изменения стекловидного тела внутри глаза. Со временем оно становится более жидким и может отходить от сетчатки, что и приводит к образованию опасных разрывов.

Пациентку экстренно направили в отделение лазерной микрохирургии. Там врачи провели бесконтактную операцию на навигационном оборудовании. Лазер сформировал в зоне разрыва микроскопические рубцы, которые прикрепили сетчатку к тканям глаза, заблокировав дальнейшее отслоение.

Для окончательного выздоровления врачи дали пациентке строгие рекомендации на ближайший месяц. Чтобы лазерная «запайка» окончательно окрепла, ей необходимо исключить подъем тяжестей, резкие движения головой и любые интенсивные физические нагрузки. Также на период реабилитации под запретом оказались алкоголь и посещение бань или саун, где есть риск перегрева организма.