Пьяный 63-летний водитель врезался в опору ЛЭП под Воронежем

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Аннинском районе 63-летний водитель «Ауди 100», по данным регионального ГУ МВД, в нетрезвом состоянии не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в полиции сообщили 10 июня.

По предварительной информации, это случилось около 13:35 у дома № 63 по улице Ватутина. После освидетельствования мужчины на состояние опьянения прибор показал 1,157 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе.

— В результате столкновения автомобилист получил травмы и был госпитализирован, — уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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