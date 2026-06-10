Названы профессии в Воронеже с зарплатой от 300 тысяч рублей

Фото из архива КП

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в крупнейших городах России и выяснил, кто в Воронеже может претендовать на зарплату от 300 тысяч рублей в июне.

Лидером по уровню дохода оказалась вакансия врача-стоматолога-ортопеда. Работодатель готов платить от 300 тысяч рублей соискателю с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом и опытом работы от трех лет.

На втором месте с большим отрывом — ведущий инженер-конструктор. Ему предлагают от 130 тысяч рублей. Требования: высшее техническое образование и релевантный опыт от трех лет.

Третью строчку занимает директор магазина с зарплатой до 94 тысяч рублей.

Также в рейтинг лучших предложений июня вошли:

· монтажник антенно-мачтовых сооружений — до 120 тысяч рублей;

· автослесарь по ремонту автомобилей — от 80 тысяч рублей.

В целом по стране в топе зарплатных предложений традиционно находятся врачи. Воронеж не стал исключением. При этом вакансии для водителей с доходом выше 150 тысяч рублей чаще встречаются в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, для инженеров — в Москве, а для квалифицированных рабочих — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.